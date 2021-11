Grave incidente in viale Edison a Seregno, 25enne in coma

Grave incidente a Seregno nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre. Pochi minuti prima delle 17 lungo viale Edison, all'altezza dell'incrocio con via Meucci, per cause ancora in corso di accertamento una moto e un furgone si sono scontrati.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il motociclista, un giovane di 25 anni. Il ragazzo è finito a terra, sull'asfalto ed è stato soccorso in condizioni molto gravi. Sul posto si sono precipitate una ambulanza e un'automedica in codice rosso inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza: al momento dell'intervento il personale sanitario ha stabilizzato il giovane che è stato intubato e trasferito in coma all'ospedale Niguarda di Milano a sirene spiegate.

Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dello schianto.