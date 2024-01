Investito sulle strisce mentre tornava da scuola: 11enne all'ospedale

La polizia locale di Seregno è intervenuta oggi, 31 gennaio, a Seregno, per un incidente accorso a un ragazzo di 11 anni, investito sulle strisce pedonali mentre tornava a casa da scuola.

Il sinistro in via Montello, intorno alle 14, quando un'autovettura guidata da un 37enne residente in provincia di Milano ha investito il ragazzo. Che secondo le successive ricostruzioni stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali mentre faceva rientro a casa dopo la scuola. Sul posto sono subito giunte un'ambulanza e un'automedica. I sanitari dopo aver valutato i parametri clinici dell'11enne ne hanno disposto il trasporto all'ospedale di Desio in codice giallo.

Stando alle dichiarazioni fornite agli agenti della locale il 37enne, che è risultato negativo all'alcoltest e che fortunatamente procedeva a velocità ridotta, non si sarebbe accorto della presenza sulle strisce del ragazzo investito.

Al momento le condizioni dell'11enne sembrerebbero essere stabili.