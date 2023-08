Perde il controllo dell'auto e sfonda l'ingresso del centro disabili: 3 feriti, un 50enne grave in ospedale

Tutto è successo poco prima delle 16. L’automobilista, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è finito dritto nella vetrina dell’ingresso del centro diurno disabili. Grande paura nel pomeriggio di martedì 22 agosto a Seregno. L’incidente è avvenuto in corso Matteotti, all’altezza del civico 149.

Al momento dell’incidente nel cortile del centro disabili erano presenti diverse persone. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e l’automedica. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Seregno che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i vigili del fuoco intervenuti con l'autopompa del distaccamento di Desio, Lissone e Seregno.

Dalle prime informazioni che MonzaToday ha raccolto dal 118 sono 3 le persone rimaste ferite: un uomo di 50 anni trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, e due persone (una donna di 40 anni e un uomo di 74 anni) trasportati in codice verde all’ospedale di Desio. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sull’identità delle persone ferite e sulle loro condizioni. La polizia locale di Seregno è impegnata nell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e sta raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito alla drammatica scena.

Notizia in aggiornamento.