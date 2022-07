Incidente a Sesto, schianto tra moto e auto: grave 26enne

Incidente nella notte a Sesto San Giovanni. A scontrarsi in via General Cantore poco dopo la mezzanotte sono stati un'auto e una moto con in sella un ragazzo di 26 anni. Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il centauro che è rimasto a terra ed è stato soccorso dal personale del 118.

Dopo la chiamata di emergenza arrivata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica accorse in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Il centauro è stato soccorso e le sue condizioni sono apparse fortunatamente meno gravi del previsto e il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Secondo le prime informazioni, sembra che lo scontro sia avvenuto durante una manovra di uscita da un parcheggio da parte della vettura. Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro per accertare che non fosse al volante sotto effetto di alcol. L'esame è stato effettuato nel corso della nottata e al test e alla compilazione degli atti ha presenziato anche il suo avvocato, il legale Federico Pisani del Foro di Milano. A occuparsi della ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro e delle fasi dell'incidente saranno gli agenti della polizia locale.