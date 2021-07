Seveso, incidente in monopattino: 24enne cade e finisce in ospedale in codice rosso

Un ragazzo di 24 anni è stato soccorso lunedì mattina a Seveso in seguito a un incidente. Il giovane, che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, per cause ancora in corso di accertamento è caduto a terra, sull'asfalto. La chiamata di emergenza è partita poco dopo mezzogiorno da via Guido Miglioli, al confine con Cesano Maderno.

Sul posto la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno constatato che le condizioni del ragazzo risultavano più serie del previsto e il trasporto in ospedale, alla volta del San Gerardo di Monza, è avvenuto in codice rosso. Secondo quanto emerso il 24enne nella caduta avrebbe riportato un trauma facciale ed è risultato poco vigile, per questo il trasferimento a sirene spiegate verso il nosocomio monzese.

Per rilevare il sinistro - che pare non aver coinvolto altri mezzi - sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Seveso e al momento sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.