Ubriaco si schianta contro il muro del cimitero

Aveva alzato troppo il gomito ma si è messo lo stesso alla guida. Però ha finito la sua corsa dritto contro il muro del cimitero distruggendo l'auto, poi risultata intestata al datore di lavoro. Lui è uscito miracolosamente illeso.

L'incidente è accaduto alla una di notte di giovedì 3 marzo a Barlassina. Alla guida un uomo di 40 anni di Cesano Maderno che mentre stava percorrendo la Strada provinciale 44, all'altezza dell'incrocio con corso Garibaldi e via Montegrappa, complice probabilmente l'alta velocità, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro del cimitero. L'auto è andata completamente distrutta, lui è uscito senza riportare gravi ferite.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e i soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). L'uomo all'arrivo dei soccorsi era già uscito dall'auto e dopo un iniziale rifiuto si è sottoposto all'alcotest. I militari riferiscono che il tasso alcolemico del 40enne era il triplo del limite consentito dalla legge. Limite superato in entrambe le prove.

Per l'uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente. Gli è stata ritirata la patente. L’uomo è stato successivamente trasportato all'ospedale di Desio in codice verde per gli accertamenti del caso.