È andato a schiantarsi con l'auto contro la rotonda. Poi è sceso dall'auto ed è fuggito via.

I carabinieri della Compagnia di Monza stanno indagando su quanto successo nella serata di ieri, 23 giugno, a Lesmo, sulla strada provinciale. Intorno alle 23, infatti, un uomo alla guida di un Audi avrebbe perso il controllo della vettura all'altezza della rotonda dell'Iperal. Contro la quale si è schiantato finendo poi la sua corsa contro il guardrail che affianca la pista ciclopedonale, subito dopo la rotatoria.

Dopo la chiamata al 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e l'arrivo di un'ambulanza in codice rosso, dell'uomo però non c'era già più traccia. Stando al racconto dei presenti, subito dopo il violentissimo impatto l'uomo sarebbe infatti sceso dall'auto e si sarebbe dileguato. Con tutta probabilità per il timore di essere sottoposto a possibili accertamenti sanitari.

Ancora i presenti hanno dichiarato che l'uomo non era da solo ma in compagnia di una ragazza. Con la quale poco prima di darsi alla fuga avrebbe avuto una lite e sarebbe anche giunto alle mani.

Al loro arrivo sul posto i sanitari e i carabinieri avrebbero rinvenuto dunque dunque solo l'auto e gli ingenti danni. Resta dunque ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e se il sinistro sia stato dovuto effettivamente alla probabile alterazione psicofisica dell'uomo dovuta all'assunzione di alcool o di altre sostanze.