Simone, il ragazzo di 19 anni morto in un incidente contro una cancellata

Tragedia alle porte del monzese, nella Brianza lecchese. Simone Fumagalli, 19enne di Casatenovo, è morto all’ospedale di Circolo di Varese: il giovane brianzolo era ricoverato da qualche giorno dopo che la sua automobile era finita - nella notte tra venerdì e sabato - sotto al cancello di un'abitazione di via Don Gnocchi a causa di un incidente stradale. Secondo quanto al momento emerso dai rilievi, avrebbe fatto tutto da solo e oltre alla sua Fiat Punto non risultano altri veicoli coinvolti.

L'incidente a Casatenovo

L'allarme era scattato poco dopo l'una di sabato 27 maggio in via Don Gnocchi dopo che un'automobile si è schiantata violentemente contro una cancellata. Sul posto, insieme all'ambulanza e all'elisoccorso di Areu decollato da Como, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio dal distaccamento di Merate.

I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'area dell'incidente vista la perdita cospicua di carburante dalla vettura. I sanitari del 118 hanno subito prestato le prime cure necessarie al giovane che si trovava a bordo della vettura: il 19enne è stato poi trasferito in elicottero all'ospedale di Varese Circolo in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.