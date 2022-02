Simone, papà morto a 43 anni in un incidente in moto mentre tornava a casa

E' Simone Vulcano, 43 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di martedì a Brugherio. La moto su cui viaggiava il 43enne, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un Suv lungo viale Lombardia, all'altezza dell'incrocio di Moncucco, all'imbocco di via San Maurizio al Lambro.

L'uomo, residente a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, lascia una figlia piccola. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza. A riportare le ferite più gravi nello schianto è stato il 43enne che era in sella alla dueruote.

La corsa in ospedale e il decesso

Soccorso e trasferito, con le manovre di rianimazione in corso all'ospedale San Gerardo di Monza, è deceduto poco dopo. Il personale sanitario ha trasferito in ospedale anche una donna di 37 anni, passeggera del veicolo. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai militari dell'Arma a cui spetterà il compito di chiarire le fasi dello scontro e accertare le responsabilità.

Proprio all'altezza di quello stesso incrocio otto anni fa, nel 2014, aveva perso la vita un ragazzo di 18 anni: Daniel Pellegrino. Mentre stava tornando a casa in bicicletta su viale Lombardia, il 4 settembre 2014, il 18enne è stato investito da un mezzo pesante che lo ha travolto.