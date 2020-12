Guida ubriaco e perde il controllo nel sottopasso a Monza: denunciato 30enne

Ha perso il controllo della sua Seat Ibiza mentre guidava nel sottopasso di via Rota Grassi mentre dal centro città si dirigeva verso la periferia. Incidente stradale nella serata di domenica 13 dicembre a Monza. Uno solo il veicolo coinvolto: una Seat Ibiza con al volante un 30enne monzese e due passeggeri a bordo.

Secondo quanto al momento ricostruito dagli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i rilievi, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo sbandando e impattando contro la parete del sottopasso. Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo: per il giovane - che in un momento di nervosismo ha danneggiato con un pugno anche il vetro del lunotto posteriore del veicolo - è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata.

In via Rota sono intervenuti anche i mezzi del 118 che hanno trasferito il giovane e i due amici che erano in auto con lui in ospedale per accertamenti: nel sinistro hanno riportato soltanto lievi ferite e nessuno versa in gravi condizioni.