Incidente all'incrocio a Sovico, in ospedale un neonato e un bimbo di 3 anni

Un neonato di un mese e il fratellino di tre anni mercoledì mattina sono stati trasportati in ospedale in seguito a un incidente stradale. I piccoli sono rimasti coinvolti in un sinistro avvenuto a Sovico intorno alle 8.30 che ha visto scontrarsi due vetture all'altezza dell'incrocio tra via San Francesco e via De Gasperi.

I soccorsi

In seguito all'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e l'elisoccorso. A preoccupare di più sono state le condizioni dei due bambini: un neonato di un mese, del 2022, e il fratellino di tre anni. Il più piccolo è stato trasferito in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo mentre il fratello è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le condizioni di entrambi, nonostante i codici di gravità dell'intervento legati all'età pediatrica dei pazienti, non sarebbero critiche. In ospedale è stata trasferita anche una donna di 68 anni che risulta fosse al volante dell'altra vettura coinvolta nel sinistro. I soccorsi sono intervenuti in codice verde e la signora è apparsa per lo più spaventata, sotto choc. A Sovico mercoledì mattina sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza e il personale della polizia locale che si è occupato dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.