Sperona e fa cadere un motociclista: è caccia al "pirata" della strada

"Sarebbe potuta finire molto peggio. Ho sbattuto contro il guard rail andando a finire in fondo alla carreggiata. Per fortuna le auto che stavano arrivando si sono fermate tempestivamente e non mi hanno travolto". A raccontare l'accaduto è il motociclista che nel pomeriggio di ieri, sabato 16 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici. Il fatto è accaduto intorno alle 15 lungo la Strada statale 36 in direzione Milano, qualche metro prima dell'uscita di Verano Brianza.

"Ero in sella alla mia moto - racconta il giovane alla redazione di MonzaToday - quando ho notato che una Bmw nera stava zigzagando pericolosamente tra le auto. Ad un certo punto l'automobilista si è avvicinato in modo molto brusco a un altro centauro. Ma c'era traffico e non è riuscito a sorpassare. Poi si è spostato di colpo verso destra e mi ha speronato facendomi cadere. Non si è neppure fermato a prestare soccorso".

Fortunatamente gli altri automobilisti sono riusciti a non investire il giovane motociclista. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato l'ambulanza in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della Polstrada. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. "Mi auguro che le forze dell'ordine riescano a risalire a quel conducente", conclude.