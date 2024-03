Scende dall'auto dopo un incidente, 25enne travolto sulla superstrada

Prima un tamponamento, con due auto coinvolte. Poi il drammatico investimento. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso in condizioni gravissime, dopo essere stato travolto da una terza auto lungo la superstrada SS35 in Brianza giovedì mattina. Le condizioni del giovane, conducente di una delle due vetture coinvolte nel primo incidente, sono apparse fin da subito gravissime ed è stato trasferito in codice rosso con un trauma cranico, il bacino rotto e un trauma a una gamba all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente si è verificato poco dopo le 8.30 di giovedì 7 marzo lungo la SS35 nel tratto tra Meda e Barlassina. E sul posto, dopo la chiamata di emergenza la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'automedica e due ambulanze. Lungo le corsie della superstrada sono stati al lavoro anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Secondo quanto al momento ricostruito attraverso le testimonianze il 25enne sarebbe sceso dal veicolo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un'altra vettura. E in quel momento sarebbe stato travolto da una terza auto in transito. Insieme all'uomo - le cui condizioni sono le più preoccupanti - sono rimaste ferite anche una ragazza di 21 e una di 23 che sono le conducenti delle altre due auto coinvolte nel duplice incidente.