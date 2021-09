Incidente in autostrada, schianto tra due auto

Uno schianto violento, con i veicoli danneggiati e i pezzi di lamiera disseminati sull'asfalto. E i conducenti - fortunatamente - quasi illesi. Incidente stradale nella serata di giovedì 23 settembre lungo il tratto brianzolo dell'autostrada A4. Tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati.

I mezzi - un'Audi e una Citroen - dopo aver impattato tra di loro e aver perso il controllo sono finiti contro il guard rail. La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita un minuto prima della mezzanotte e in autostrada insieme a due ambulanze, al personale autostradale sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi necessari ad accertare la dinamica del sinistro.

Nell'incidente risultano coinvolti una ragazza di 26 anni e un uomo di 39 anni: nonostante i pesanti danni ai veicoli nessuno dei due ha riportato ferite tali da richiedere il trasferimento in ospedale in ambulanza. E i mezzi di emergenza sono rientrati alle basi vuoti. Per ripristinare la circolazione nel tratto nella notte sono stati al lavoro anche gli uomini del soccorso stradale dell'Officina Aliverti che si sono occupati del recupero dei veicoli.