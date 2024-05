Lunghe code sulla Statale 36 in Brianza per un tamponamento

Si stanno formando delle lunghe cose sulla Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Sono poche le informazioni attualmente in possesso, ma, come riportano i colleghi di LeccoToday, si sarebbe verificato un tamponamento all'altezza di Veduggio (Monza e Brianza), in direzione Lecco: al momento non è stato comunicato il ferimento delle persone coinvolte, ma la mattinata di domenica 26 maggio ritrova uno dei problemi più consueti a livello viabilistico.

Articolo in aggiornamento.