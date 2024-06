Scontro auto-moto sulla statale 36: un ferito grave e lunghe code

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36. Nel primo pomeriggio di giovedì 27 giugno un'automobile e una motocicletta si sono scontrate all'interno di una galleria in direzione Lecco.

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari della Croce Rossa di Colico, un'automedica e l'elisoccorso. Come riferiscono i colleghi di LeccoToday nel sinistro sarebbe rimasta ferito un uomo di età attualmente non nota che era alla guida della due ruote: le sue condizioni sarebbero gravi, tali portare all'assegnazione di un codice rosso durante il trasporto in ospedale avvenuto con il mezzo aereo.

Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso e la gestione della viabilità: lunghe le code per chi viaggia sulla Statale.