Statale 36, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail

Serio incidente nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio. Intorno alle 3.45 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto lungo la Strada Statale 36, in direzione Milano, a una manciata di metri dall'uscita per Costa Masnaga: un giovane di 24 anni avrebbe perso autonomamente il controllo dell'autovettura sulla quale era in viaggio, andando a sbattere con violenza contro i guardrail.

Sul posto sono stati inviati, in codice rosso, i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica, unitamente alla polstrada, ai vigili del fuoco e ai tecnici di Anas: il ragazzo, diversamente a quanto emerso inizialmente, non avrebbe rimediato delle ferite gravi, tanto che è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale Manzoni di Lecco.