Statale 36, scontro tra auto e bus: ad avere la peggio la giovane alla guida di una Fiat Panda

Erano circa le 13 di oggi domenica 23 giugno quando sulla Statale 36, all'altezza di Lissone e in direzione Milano, un bus si è scontrato con un'auto. I soccorsi sono scattati in codice rosso e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lissone con il carro fiamma e l'autopompa. I rilievi sono affidati agli agenti della polstrada e ancora non sono state chiarite le dinamiche del sinistro.

Ad avere la peggio la giovane di 21 anni che guidava l'auto, una Fiat Panda: la ragazza è stata trasportata all'ospedale San Gerardo in codice giallo per accertamenti. Tra i passeggeri del bus non risultano esserci feriti. Inevitabile la coda che si è formata subito dopo lo scontro.