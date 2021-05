Schianto in moto contro parapetto di roccia, gravissimo motociclista brianzolo di 55 anni

E' stato accompagnato in ospedale in gravi condizioni il centauro brianzolo di 55 anni che nel pomeriggio di domenica 23 maggio è rimasto ferito in un incidente in moto.

Il motociclista, originario di Monza, viaggiava lungo la Statale 45 a Marsaglia (nel comune di Corte Brugnatella), nel Piacentino. Secondo quanto al momento ricostruito il 55enne era in sella alla sua due ruote insieme a un gruppo di altri biker quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un parapetto a lato della strada.

In seguito all'impatto contro il muro di roccia il 55enne è caduto a terra e sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Rossa di Marsaglia e il 118 da Bobbio che ha fatto alzare in volo anche l'eliambulanza, atterrata in un campo.

Il motociclista, in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Parma.