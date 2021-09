Incidente sulla Statale tra due auto, soccorsi tre ragazzi a Bovisio Masciago

Incidente stradale tra due auto nella serata di martedì 7 settembre in Brianza, lungo la Statale dei Giovi.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 23, all'altezza del chilometro 139, tra Binzago e Bovisio Masciago, nelle corsie in direzione sud, e ha coinvolto due veicoli. In seguito alla chiamata di emergenza sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanza e un'automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco con un'autopompa dal comando provinciale di Monza.

L'intervento è durato un'ora e mezza e i passeggeri - un ragazzo e una ragazza di 20 anni e un giovane di 28 - non hanno riportato gravi conseguenze in seguito all'impatto. Soccorsi in codice verde, sono stati accompagnati in codice verde in ospedale a Desio e a Paderno Dugnano. I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati affidati alle forze dell'ordine.