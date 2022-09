Tampona il veicolo dell'autoscuola e i vigili scoprono che non ha fatto la revisione

Di danni alle persone e alle auto fortunatamente non ce ne sono stati. Ma una banale distrazione è costata cara (esattamente 430 euro) a una donna di Cesano Maderno che ha tamponato un veicolo della scuola guida che si era fermato in prossimità delle strisce pedonali per far passare i pedoni.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 29 agosto a Bovisio Masciago. Intorno alle 16 l'auto della scuola guida stava percorrendo la via Cavour. In prossimità delle strisce pedonali il giovane alla guida, affiancato dall'istruttore, come prevede il codice della strada si è fermato in prossimità delle strisce pedonali per far attraversare i pedoni. L'auto che stava arrivando da dietro, però, non l'ha visto e ha tamponato il veicolo dell'autoscuola. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago che dai controlli hanno scoperto che la donna aveva dimenticato la patente a casa e non aveva fatto la revisione all'auto. Per lei una multa di 430 euro.