Si ferma per far attraversare i pedoni e un furgone la tampona

Un'auto che si ferma per far attraversare la strada ad alcuni pedoni e poi l'impatto, violento. Con un autocarro che da dietro, senza accorgersi dell'arresto del veicolo, l'ha tamponato. L'incidente stradale è avvenuto a Brugherio, nella tarda mattinata di venerdì 9 giugno, in via Virgilio.

Qui è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi. L'utilitaria, con il lunotto sfondato nello schianto, è finita oltre le strisce pedonali. La donna al volante, 51 anni, è stata soccorsa dal personale medico e trasferita in codice verde al Policlinico di Monza.

Il conducente dell'autocarro, un 43enne, invece non ha fatto ricorso a cure mediche. Della ricostruzione della dinamica del sinistro e della gestione della viabilità nel tratto si sono occupati gli agenti della polizia locale di Brugherio.