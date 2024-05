Tamponamenti sulla Ss36: maxi code in Brianza

Nuovi problemi lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Come riferiscono i colleghi di LeccoToday a causa di un tamponamento a catena avvenuto all'altezza dell'uscita per Briosco, in direzione Monza e Milano, sin dalla prima mattina di giovedì 9 maggio si sono formate delle lunghe code che arrivano fino a Nibionno. Secondo quanto raccolto, l'incidente non avrebbe provocato il ferimento delle persone coinvolte e le problematiche - comunque notevoli - sarebbero ridotte al solo livello viabilistico.