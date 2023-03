Prova la moto prima di comprarla e ne tampona un'altra: tre feriti in via Foscolo a Monza

Scontro tra due moto oggi 18 marzo a Monza in via Foscolo intorno a mezzogiorno. Si tratterebbe, secondo le primissime informazioni ricevute, di un tamponamento piuttosto violento. Su uno dei due motocicli viaggiavano un 52enne e una 47enne, la passeggera, che sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo. I due sono entrambi di Brugherio. La persona che ha tamponato è invece un 42enne di Cinisello Balsamo, soccorso in codice verde, con ferite meno gravi al Policlinico. Stava provando la moto prima di acquistarla.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un'auto medica e la polizia locale di Monza.