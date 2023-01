Incidente in scooter contro un'auto: 17enne in ospedale (e altri 5 giovanissimi coinvolti)

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio a Inzago, nella città metropolitana di Milano. E' successo intorno alle sei e venti in via Guglielmo Marconi, in una zona industriale, quando uno scooter ha tamponato un'automobile. Secondo quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sarebbero coinvolti sei giovanissimi, tra cui un ragazzo di 17 anni, due 18enni e una 19enne.

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze, un'automedica e l'elicottero del 118. Il ragazzo di 17 anni, che guidava lo scooter, è stato portato in elicottero al Niguarda con vari traumi. E' entrato al pronto soccorso in codice giallo e non appare in pericolo di vita, così come uno dei 18enni, portato in automedica in codice giallo al San Raffaele. Gli altri giovanissimi sono stati medicati sul posto.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale di Inzago per i rilievi del caso.