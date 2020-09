Incidente a Cologno, Bmw si schianta in tangenziale e sfonda il guardrail

Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro il guardrail abbattendolo. Spaventoso incidente nel pomeriggio di martedì 22 settembre, verso mezzogiorno, a Cologno Monzese, sulla tangenziale est. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato, locale, vigili del fuoco e 118.

Per cause ancora da accertare il conducente, un uomo di 63 anni, ha perso il controllo del mezzo provocando il sinistro. Per fortuna nell'impatto ha riportato solo traumi lievi: dopo averlo soccorso sul posto il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'ha trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano in codice verde.

La zona sottostante al cavalcavia è stata poi riaperta in entrambe le direzioni dopo essere rimasta chiusa al traffico nell'attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area: vi era infatti il rischio che una porzione del guardrail potesse precipitare in strada. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sono affidati alla stradale.