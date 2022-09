Incidente in tangenziale: oltre 5 chilometri di coda

Un incidente ha paralizzato la circolazione sulla tangenziale est di Milano nel pomeriggio di martedì 20 settembre.

Il sinistro, innescato dallo scontro di diverse automobili, si è verificato tra le uscite di Segrate-Lambrate e Rubattino (in direzione sud) intorno alle 16.15. Sono in corso le operazioni di soccorso, per il momento l'agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze in codice giallo. Non sembrano esserci feriti gravi.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. Secondo quanto appreso ci sono code per 5 chilometri in direzione sud (da Sesto San Giovanni a Rubattino); traffico in tilt anche in direzione nord tra San Donato e Rubattino.