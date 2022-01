Perde il controllo e si schianta in tangenziale poi lo scontro con un'altra auto

Un'auto che perde il controllo, sbanda e finisce contro il guard rail rimbalzando poi sull'altra corsia. E un fuoristrada che sopraggiunge e centra in pieno quel veicolo, fermo, davanti a sé. Pochi istanti prima il conducente a bordo del mezzo - una Fiat Punto - era riuscito a scendere, mettendosi in salvo. E solo così il 45enne è uscito illeso dallo schianto.

L'incidente che per fortuna non ha provocato feriti gravi è avvenuto nella serata di lunedì 24 gennaio lungo la tangenziale Est all'altezza di Cologno Monzese, tra le corsie in direzione sud, verso Milano. La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti dopo le 20 e sulla A51 sono intervenute due ambulanze del 118 insieme agli agenti della polstrada e al personale dell'officina Mariani di Brugherio facente parte dell'organizzazione SI24h che si è occupata della rimozione dei veicoli incidentati per il ripristino della viabilità.

Ad avere la peggio è stato l'uomo al volante del Suv che è stato trasferito in codice verde in ospedale per accertamenti. Illeso invece il 45enne al volante dell'utilitaria. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per far luce sull'accaduto.