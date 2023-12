Incidente in tangenziale, auto si ribalta a Vimercate

Un'auto ribaltata e soccorsi lungo la tangenziale Est in Brianza sabato pomeriggio. Poco dopo le 16 del 9 dicembre all'altezza di Vimercate, lungo l'A51 un'utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata finendo la corsa capottata sul ciglio della carreggiata.

Sul posto, dopo la chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale. A essere soccorso è stato un 74enne per cui però, fortunatamente, non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto è stata al lavoro una squadra di pompieri con l'autopompa giunta dal distaccamento di Vimercate.