Incidente in tangenziale Est, tamponamento a Brugherio: traffico e soccorsi tra le corsie

Code e traffico rallentato giovedì mattina in tangenziale Est tra Carugate e Brugherio a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.

I soccorsi sono intervenuti nel tratto a ridosso della barriera intorno alle 11 con un'ambulanza preallertata in codice giallo inviata sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. In tangenziale insieme alla polizia stradale sono giunti anche i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza con un'autopompa per liberare dalla cabina dell'autoarticolato l'autista da soccorrere. Si tratta di una ragazza che è stata trasferita in codice verde per accertamenti in ospedale le cui condizioni fortunatamente non risultano gravi.

L'incidente si è verificato lungo le corsie in direzione Bologna e il sinistro ha avuto ripercussioni anche sul traffico con la formazione di code. Per ripristinare la circolazione e rimuovere i mezzi incidentati dalla carreggiata è intervenuto il personale dell'Officina Aliverti di Agrate Brianza. A gestire il traffico gli agenti della polstrada.

FOTO - L'incidente