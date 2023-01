La gestione del traffico e i rilievi sono affidati alla polizia stradale. Milano Serravalle, l'ente che gestisce la superstrada ha segnalato una lunga coda in direzione Nord lungo l'arteria.

La donna, verosimilmente la conducente dell'auto, stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), è stata soccorsa in codice verde. Un equipaggio del 112 l'ha trasferita con l'ambulanza all'ospedale di San Donato Milanese.

Coda e disagi per gli automobilisti lungo la Est giovedì mattina

Camion travolge un'auto: traffico in tilt per l'incidente in tangenziale