Il traffico lungo la tangenziale è rimasto rallentato per permettere alla polizia stradale di fare i rilievi e al personale sanitario di operare. Secondo Milano Serravalle , l'ente che gestisce quel tratto di strada, si è formato almeno un chilometro di coda in direzione Nord.

L'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta con un'ambulanza in codice giallo e poi altri due equipaggi su ambulanza e elisoccorso in codice rosso. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo, F.G., ha riportato un trauma all'addome, al bacino e traumi multipli agli arti inferiori.

Soccorsi in codice rosso lungo la tangenziale Est martedì mattina. Poco prima delle 9 un motociclista è finito a terra, sull'asfalto, dopo aver perso il controllo della dueruote che guidava. L'incidente - che sembra al momento non aver coinvolto altri veicoli - è avvenuto tra Cologno Nord e la Strada provinciale 113.

Incidente in moto in tangenziale, centauro trasportato in elicottero al San Gerardo