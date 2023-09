Incidente in tangenziale Est, grave motociclista: traffico in tilt

Grave incidente in tangenziale Est mercoledì mattina e traffico in tilt. Il sinistro - che ha coinvolto anche una moto - si è verificato intorno alle 8 all'altezza del tratto Torri Bianche, a Vimercate. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra l'uscita Vimercate Sud e Burago. Subito dopo la chiamata di emergenza sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza e tra le corsie della tangenziale sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni. Le condizioni del centauro sono parse molto gravi fin da subito e l'uomo è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. In corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Pesanti sono state le ripercussioni dell'incidente sul traffico, nell'ora di punta del mattino, con rallentamenti e lunghe code lungo la tangenziale per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.