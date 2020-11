Incidente in tangenziale Est, camion si schianta e "sale" sulla bisarca a Vimercate

Incidente stradale in tangenziale Est nella mattinata di giovedì 12 novembre. Il sinistro - che ha coinvolto due mezzi pesanti - è avvenuto pochi istanti dopo le 12 all'altezza del chilometro 25 a Vimercate, a ridosso del quartiere Torri Bianche, in direzione sud.

Secondo quanto ricostruito al momento si tratterebbe di un tamponamento tra un mezzo pesante e una bisarca. Sul posto inisieme ai vigili del fuoco e al personale del Soccorso Stradale Aliverti di Agrate Brianza sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza ma non risultano feriti gravi. In seguito all'impatto il camion è salito su una pdelle pedane della bisarca e una delle vetture del carico è rimasta in bilico, sospesa sopra le corsie.

Le squadre dei vigili del fuoco si sono occupate di mettere in sicurezza l'area mentre gli uomini del soccorso stradale sono al lavoro per rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e gestire la viabilità nel tratto.