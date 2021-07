Schianto in tangenziale, violento tamponamento tra due auto tra Usmate e Carnate

Il sinistro nella serata di lunedì 12 luglio. In ospedale in codice verde sono finiti un 32enne e un 23enne

Un violento tamponamento, auto distrutte e due uomini in ospedale. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di lunedì 12 luglio lungo la tangenziale Est tra Carnate e Usmate Velate che per fortuna non ha provocato feriti gravi.

L'incidente in tangenziale

I mezzi di soccorso sono intervenuti intorno alle 22.30 lungo le corsie in direzione Lecco all'altezza dell'immissione sulla proviciale. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Secondo quanto al momento ricostruito nell'impatto sono rimaste coinvolte una Dacia e una Citroen. Due le persone ferite: si tratta di due uomini di 32 e 23 anni che sono stati accompagnati dal personale sanitario in ospedale in codice verde a Vimercate e al San Gerardo di Monza.

Pesanti invece i danni riportati dai veicoli, con inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'impatto sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale.