Auto si ribalta all'ingresso della tangenziale a Usmate, soccorsi per un 59enne e lunghe code

Un'auto ribaltata, lunghe code e un uomo in ospedale. Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 11 luglio a Usmate Velate, all'altezza dell'innesto della tangenziale Est in direzione nord. I soccorsi sono intervenuti nel tratto dell'A51 pochi minuti prima delle 16: sul posto insieme alle forze dell'ordine sono giunte un'ambulanza e un'automedica del 118 che hanno prestato assistenza a un 59enne che è stato soccorso e trasferito in codice verde in ospedale a Vimercate.

Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro: l'auto ribaltata è rimasta al centro della carreggiata e pesanti sono state le ripercussioni sul traffico, con lunghe code.