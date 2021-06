Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail, 39enne gravissimo

Grave incidente in tangenziale Est a Vimercate nella serata di martedì 22 giugno. Lungo l'A51 tra Vimercate centro e Vimercate Sud, in direzione Lecco, poco dopo le 19 di martedì sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme a vigili del fuoco e polizia stradale per prestare assistenza a un uomo di 39 anni che si è schiantato contro il guard-rail lungo la rampa di immissione all'altezza delle Torri Bianche, dopo aver perso il controllo del veicolo.

Incidente in tangenziale a Vimercate

A Vimercate sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme alla polizia stradale e al personale dell'Officina Aliverti di Agrate Brianza che si è occupata del recupero del mezzo incidentato finito contro la barriera stradale. A bordo dell'auto, una Smart, c'era un uomo di 39 anni, B.M., residente a Bellusco che è stato soccorso in codice rosso. Il conducente è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza e al momento dell'intervento dei soccorsi risulta non fosse cosciente. Il 39enne ora è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica in prognosi riservata in seguito al politrauma riportato.

Inevitabili le conseguenze per il traffico lungo l'arteria martedì sera, con lo svincolo chiuso per permettere le operazioni di soccorso. I rilievi per accertare le cause all'origine del sinistro e la dinamica dello schianto sono stati effettuati dalla polizia stradale.