Auto sventrata da guardrail in tangenziale, morto uomo: ancora grave la moglie

Restano ancora gravi le condizioni di P.L., 43 anni, la donna rimasta ferita sabato mattina nell'incidente in tangenziale Est, a Vimercate, in cui ha perso la vita il marito, morto sul colpo. Il sinistro era avvenuto poco dopo mezzogiorno, lungo l'A51, all'altezza dell'uscita Torri Bianche in direzione Nord. Secondo quanto ricostruito, l'Opel Astra con il 47enne brianzolo al volante viaggiava in direzione di Usmate Velate quando all'altezza dell'uscita 19 il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo schiantandosi contro la cuspide che divide le corsie dal raccordo di uscita. Per il 47enne, residente a Ornago, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

L'impatto è stato violentissimo e ha devastato la vettura che è stata sventrata dal guard rail. In tangenziale Est è intervenuto il personale del 118 in codice rosso con una ambulanza e una automedica. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo dell'auto deformata dall'impatto la donna che è stata trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. E nel nosocomio monzese la 43enne è ancora ricoverata, nel reparto di Rianimazione. La prognosi, fanno sapare dalla direzione sanitaria, è riservata.

Tra le corsie sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. L'uscita in corrispondenza del sinistro era stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.