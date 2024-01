Incidente tra due auto all'uscita della tangenziale Est a Vimercate: 2 feriti

Uno schianto violento, con due auto con la carrozzeria distrutta, due feriti e l'intervento dei soccorsi. Incidente a Vimercate, all'altezza dell'uscita della tangenziale Est di Burago, domenica pomeriggio. Il sinistro è avvenuto intorno 16:50, nel comune di Vimercate, all'uscita (18 Burago) della tangenziale Est in direzione Milano. Qui è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza insieme ai soccorsi del 118 e ai carabinieri.

Due le auto coinvolte nell'impatto, una delle quali elettrica che i pompieri hanno messo in sicurezza. I due veicoli, in seguito all'impatto, sono finiti in un'area verde sul lato della carreggiata. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, una donna di 28 anni e una di 30. Sono state trasferite in codice verde e giallo da due ambulanze in ospedale a Vimercate. La dinamica dello scontro è al vaglio dei militari dell'Arma della compagnia di Vimercate.