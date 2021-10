Fa un volo di 10 metri dalla moto dopo lo schianto con un camion, gravissimo 34enne

Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 29 ottobre lungo la tangenziale nord. Poco dopo le 9 nel tratto tra Bollate e l'innesto della Rho-Monza, lungo le corsie in direzione sud, si è verificato uno schianto tra una moto e un camion.

Ad avere la peggio è stato il centauro - un uomo di 34 anni - che in seguito all'impatto con il mezzo pesante è stato disarcionato, facendo un volo dalla sella di circa dieci metri, finendo sull'asfalto.

In tangenziale i soccorsi sono intervenuti in codice rosso con un'automedica e un'ambulanza: il 34enne ha riportato un trauma alla spalla, un trauma toracico, alla schiena e a una gamba. E' stato trasferito a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano. Illeso invece il conducente del camion. Per rilevare il sinistro e gestire la viabilità nel tratto è intervenuto il personale della polizia stradale. Inevitabili le conseguenze sul traffico, con lunghe code per permettere l'intervento dei soccorsi.