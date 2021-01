Incidente in tangenziale, camion esce fuori strada e sfonda guard-rail

Incidente lungo la tangenziale Esterna di Milano venerdì pomeriggio. All'altezza di Cavenago un mezzo pesante è uscito fuori strada, perdendo il controllo e schiantandosi contro le barriere dello svincolo dell'autostrada A4. Il sinistro si è verificato intorno alle 15 a ridosso del chilometro 0 in direzione Nord e secondo quanto al momento emerso non ha provocato feriti gravi con un solo veicolo incidentato.

Sul posto sono intervenuti gli addetti della società autostradale per la gestione della viabilità e la polstrada insieme al personale del Soccorso Stradale Aliverti che si è occupato della rimozione dell'autoarticolato rimasto incastrato nel new jersey. Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza si sono protratte per diverso tempo e per consentire gli interventi si è disposta una riduzione di corsia. Non risultano feriti gravi.

FOTO - Il camion incidentato