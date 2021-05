Incidente in tangenziale Nord tra Cinisello e Nova Milanese: auto esce fuori strada

Incidente stradale in tangenziale Nord martedì pomeriggio. Lungo la A52, nel tratto compreso tra Paderno Dugnano e Nova Milanese a ridosso dell'imbocco della Milano-Meda, intorno alle 14 del 18 maggio si è verificato un incidente stradale che insieme a un'auto ha coinvolto anche un autoarticolato.

Uno dei mezzi, un'autovettura, in seguito allo schianto è uscita fuori strada e ha terminato la corsa sul pendio verde che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenute tre ambulanze insieme all'elisoccorso e a un'automedica preallertate in codice rosso. Lungo la tangenziale nord sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità, con la chiusura momentanea del tratto per permettere l'intervento dei soccorsi.

Due le persone ferite: un uomo di 65 anni e una donna di 57. Entrambi sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale in codice giallo.