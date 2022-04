Tir bloccato alla rotonda: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la Strada provinciale 6. Un tir si blocca alla rotonda con le inevitabili conseguenze per il traffico. Una mattina da dimenticare per gli automobilisti che oggi, giovedì 21 aprile, hanno percorso la Sp6.

A Biassono, in via Libertà, un mezzo articolato improvvisamente si è bloccato proprio all'altezza della rotonda. All'origine un guasto meccanico. Erano circa le 12 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Lissone sono giunti con l'autopompa, insieme ai colleghi di Milano che sono arrivati con l'autogru.

Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a cercare di liberare la carreggiata intanto la fila di auto dirette verso Carate Brianza continuava ad allungarsi.