Traffico in tilt sulla Tangenziale Est, incidente coinvolge molte auto

Complice anche il traffico del rientro dalle ferie di molte persone, oggi non è stata una giornata semplice sulla Tangenziale Est dove c'è stato anche un incidente. Nello scontro, un tamponamento, sono rimasti coinvolti vari veicoli. È avvenuto poco prima delle 13 di domenica, all’altezza dell’uscita 6 Linate Forlanini, in direzione Sud.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e alcune volanti della polizia stradale di Assago. Tre ambulanze dell’Agenzia regionale emergenza urgenza sono arrivate in codice giallo per soccorrere i pazienti: in tutto sei persone, inclusi un bambino di 5 anni e una bambina di 3. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sono stati trasportati negli ospedali Fatebenefratelli e San Raffaele.