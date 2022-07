Incidente in moto, morto un uomo: tratto della Valassina chiuso per ore

Un incidente mortale e traffico paralizzato per ora. Tragedia lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel Lecchese. Un uomo di 78 anni è morto a seguito di un incidente nella tratta in galleria tra Piona e Colico, in direzione Nord. Il motociclista, secondo quanto appreso, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava finendo fuori strada. L'impatto contro il guard rail non gli ha purtroppo lasciato scampo.

La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata poco dopo le 10 della mattina di sabato 2 luglio. Sul posto sono arrivati in codice rosso l'ambulanza del Soccorso Bellanese e l'elicottero di Areu decollato da Como. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale di Lecco. Per il 78enne - residente a Mandello del Lario - non c'è stato però più nulla da fare, è deceduto prima del trasporto in ospedale a seguito dei gravissimi traumi riportati.

Come reso noto da Anas, fino al momento in cui scriviamo la circolazione in direzione nord è stata deviata sul posto con uscita obbligatoria a Piona/Colico. Il personale della Polizia Stradale, del 118 e di Anas sono stati fin da subito in loco per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile. La circolazione è stata ripristinata ed è tornata regolare circa due ore dopo. Invevitabili i disagi alla circolazione nel tratto percorso sabato mattina anche da diversi brianzoli diretti verso le località di villeggiatura Lariane.