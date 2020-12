Incidente a Triuggio, schianto tra trattore e moto: in ospedale un 61enne

E' intervenuto anche l'elisoccorso a Triuggio, giovedì mattina, per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un trattore. Il sinistro si è verificato poco dopo le 11 all'altezza di via Don Colli. Lo scooter su cui viaggiava un uomo di 61 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato con un trattore. L'uomo è caduto a terra e ha riportato un trauma cranico e un trauma al torace insieme a diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso dal momento in cui le condizioni dell'uomo erano apparse critiche a tal punto da far allertare i soccorsi in codice rosso.

Il motociclista è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano: il 61enne è giunto nel nosocomio milanese sveglio e con parametri stabili secondo quanto confermato dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell'ordine.