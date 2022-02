Auto perde il controllo e si schianta, soccorsi a Triuggio

Incidente a Triuggio domenica mattina. Un'auto - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce. Il sinistro, che sembra aver coinvolto un solo veicolo, è avvenuto poco dopo le 9 del mattina lungo via Gaetano Casati, a ridosso del ponte.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e un'automedica per prestare soccorso a un uomo di 37 anni e a una donna di 56 insieme ai vigili del fuoco di Monza e al personale del Soccorso Stradale Agliata di Monza che si è occupato della rimozione del veicolo per il ripristino della circolazione nel tratto.

In via Casati, domenica mattina, erano presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro che non ha causato feriti gravi. Una ambulanza è partita in direzione dell'ospedale di Carate Brianza, in codice verde.