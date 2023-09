Incidente a Triuggio, ragazzini finiscono contro albero in moto: gravissimi

Due ragazzini sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale nella notte a Triuggio dopo un incidente mentre erano in sella a un motorino. E' successo poco dopo la una e mezza, in via Vittorio Emanuele II. E sul posto sono subito giunti i carabinieri della compagnia di Monza.

Poche ancora le informazioni relative alla dinamica del sinistro che, secondo quanto al momento emerso, non avrebbe coinvolto altri veicoli. All'altezza del civico 70, il motociclo - per cause in corso di accertamento - avrebbe perso il controllo e i due ragazzini sarebbero finiti prima contro un albero e poi a terra, con un violento impatto.

In pochi istanti a Triuggio sono arrivate due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso allertati in codice rosso e inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza. Ad avere la peggio è stato il 17enne che è stato soccorso dall'équipe medica e trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 17enne, secondo quanto confermato da Areu, era privo di sensi al momento dell'intervento dei soccorsi.

Meno preoccupanti ma gravi anche le condizioni della ragazzina di 16 anni che è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo a causa delle lesioni riportate. A Triuggio nella notte tra sabato e domenica sono stati al lavoro i militari dell'Arma della compagnia di Monza, agli ordini del maggiore Emanuele d'Onofri, che hanno effettuato i i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.