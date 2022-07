Terribile schianto tra camion e furgone a Triuggio, un uomo gravissimo

Grave incidente a Triuggio, nel pomeriggio di venerdì 8 luglio. Un camion e un furgone si sono scontrati all'altezza di via Viganò, a ridosso del ponte sul Lambro che collega il comune brianzolo con Albiate. Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 15, in un tratto in curva. I due mezzi, secondo le prime informazioni, procedevano in direzione opposta.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso allertati in codice rosso. Due le persone soccorse: un uomo di 58 anni e un altro conducente di 48. Le condizioni dei due feriti sono apparse fin da subito molto gravi, con l'emergenza gestita in codice rosso. Uno dei due uomini è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Il 58enne in seguito all'impatto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo del furgone ed è stato liberato dalla morsa delle lamiere dai vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.