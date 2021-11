Tragico incidente nella notte: morto un 21enne, grave l'amico

L'auto che sbanda, il guidatore che non riesce più a "tenere" la strada, l'impatto con un albero e la fine della "carambola" nei campi a bordo carreggiata. Quindi, la corsa in ospedale, purtroppo inutile. Notte di sangue sulle strade milanesi, teatro di un incidente costato la vita a un ragazzo di 21 anni. Il dramma si è consumato pochi attimi dopo le 4 sulla provinciale 104, nel territorio comunale di Truccazzano. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta con a bordo un 21enne di Cassano d'Adda e un suo amico 29enne, residente nello stesso paese, è finita fuori strada ribaltandosi più volte.

I ragazzi sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche del 118 e trasportati in ospedale: il 29enne in codice giallo al San Gerardo - è grave, ma dovrebbe cavarsela - e il 21enne al San Raffaele di Milano, dove però poco dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime ferite riportate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della tenenza di Cassano d'Adda, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause del tragico incidente. Sembra, stando ai primi accertamenti, che non ci siano altri veicoli coinvolti nello schianto. È verosimile - ma bisogna attendere tutte le verifiche - che il guidatore abbia perso il controllo della Fiesta per l'alta velocità o per un colpo di sonno.